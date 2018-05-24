Первый пуск новых ракет-носителей "Ангара" может состояться в 2021 году

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Роскосмос получил разрешение Главгосэкспертизы на строительство стартового комплекса для ракет-носителей "Ангара" на космодроме Восточный. Первый запуск нового типа ракет может состояться в 2021 году. Общий объем инвестиций в строительство составил около 40 миллиардов рублей.

Главгосэкспертиза одобрила строительство стартового комплекса для тяжелых ракет "Ангара" на космодроме Восточный. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. По ее данным, работы по созданию второй очереди космодрома начнутся в июне текущего года.

"Выполнение работ по строительству стартового комплекса для РН "Ангара" позволит осуществить первый запуск данного типа ракет космического назначения в 2021 году. Общий объем инвестиций составляет порядка 40 миллиардов рублей", - сообщили в Роскосмосе.

Как отметили в агентстве, на строительство стартового комплекса планируется на первом этапе создания второй очереди. С 2023 года начнется строительство монтажно-испытательного комплекса для ракет "Ангара", которое планируется завершить в 2025 году. До этого хранение и подготовка к пускам новых ракет и космических аппаратов для них будет осуществляться в Техническом комплексе "Союз-2".