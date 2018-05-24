КНДР объявила о своих миролюбивых намерениях после демонтажа "Пунгери"

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Демонтаж ядерного полигона "Пунгери" свидетельствует о миролюбивых усилиях правительства Северной Кореи. Об этом заявили в Институте ядерного оружия КНДР.

Институт ядерного оружия КНДР заявил о миролюбивых усилиях правительства Северной Кореи, о чем свидетельствует демонтаж ядерного полигона "Пунгери", передает РИА Новости.

"Демонтаж ядерного испытательного полигона был проведен с высоким уровнем транспарентности и четко свидетельствует о миролюбивых усилиях правительства КНДР, которые предпринимаются для обеспечения мира и стабильности на Корейском полуострове и во всем мире", - говорится в заявлении Института, который проводил демонтаж полигона.

Ранее стало известно, что Северная Корея уничтожила свой полигон для ядерных испытаний. Были взорваны три испытательные шахты. Утечки радиации не зафиксировано. На церемонии закрытия присутствовали иностранные журналисты.

О том, что на ядерном полигоне "Пунгери" начался демонтаж, СМИ сообщили 15 мая.

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