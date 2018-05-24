Микроавтобус загорелся на дублере Рязанского проспекта
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На дублере Рязанского проспекта в Москве загорелся микроавтобус, в котором находятся два газовых баллона. Пострадал один человек, происходит утечка газа. Движение транспорта на дублере Рязанского проспекта в обе стороны ограничено.
В Москве один человек пострадал в результате возгорания в микроавтобусе, перевозившем два газовых баллона, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на источник в экстренных службах.
ЧП произошло на дублере Рязанского проспекта. Из баллонов происходит утечка газа.
Движение транспорта на дублере Рязанского проспекта в обе стороны ограничено. На месте работают сотрудники ГИБДД и пожарные.
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