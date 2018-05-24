Китайские ученые рассказали о смертельной опасности шашлыка

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В Цзинаньском университете Китая провели исследование опасностей, связанных с готовкой шашлыка. В итоге выяснилось, что на кожу в процессе попадает большое количество полициклических ароматических углеводородов, что представляет серьезную угрозу. Ученые советуют использовать в процессе защитную одежду.

Китайские ученые из Цзинаньского университета провели исследование, согласно результатам которого процесс жарки шашлыка представляет для человека серьезную опасность: в дыме содержатся полициклические ароматические углеводороды, которые при попадании на кожу могут привести к мутациям ДНК и раку. Об этом пишет "Газета.ру" со ссылкой на Environmental Science & Technology.

В исследовании приняли участие 20 добровольцев в возрасте от 22 до 25 лет. Их разделили на три группы. Первая подверглась воздействию вредных веществ через кожу, а также при попадании в желудок с едой и в легкие при дыхании. Вторую группу испытывали через воздействия только на кожу и легкие, третью - только на кожу. Затем у представителей каждой из групп взяли анализы мочи.

В итоге выяснилось, что наибольший вред представляет попадание опасных соединений с едой. На втором месте по опасности оказалось кожное воздействие, дыхание - лишь на третьем.

По итогам исследования ученые сообщили о необходимости пользоваться защитной одеждой при готовке.

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