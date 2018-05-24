Международные следователи могут обратиться к Шойгу по делу о сбитом MH17

Теги: расследование В мире шойгу минобороны самолет нидерланды россия донбасс

Международные следователи могут обратиться к министру обороны России Сергею Шойгу за помощью в расследовании крушения малайзийского Boeing 777 в Донбассе. По словам голландского прокурора Фреда Ветербеке, это может стать следующим шагом в расследовании, несмотря на то, что обычно такие запросы делаются через судебные органы.

Международные следователи по делу о сбитом малайзийском Boeing в небе над Донбассом могут обратиться за помощью к министру обороны России Сергею Шойгу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на голландского прокурора Фреда Ветербеке.

"Это может стать следующим шагом. Обычный способ обмена информацией между странами - это от прокурора к прокурору", - отметил он.

Boeing 777 малайзийских авиалиний, следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек. Международные следователи утверждают, что он был сбит ракетой, выпущенной из ЗРК "Бук" с украинской территории, подконтрольной ополченцам. Эксперименты производителя ракетного комплекса концерна "Алмаз-Антей" установили, что Boeing был сбит с территории, контролировавшейся украинской армией.