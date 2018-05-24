Грузовой корабль Cygnus прибыл на МКС

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Грузовой корабль Cygnus в четверг днем прибыл на МКС. Он доставил на борт станции три тонны груза.

Грузовой космический корабль Cygnus прибыл на Международную космическую станцию и готовится к стыковке. Об этом сообщает "МИР24" со ссылкой на NASA.

До этого экипажу МКС с помощью роботизированной руки удалось захватить Cygnus. Корабль доставил на борт станции свыше трех тонн груза, в том числе научные материалы.

Ракета-носитель Antares с грузовым кораблем Cygnus успешно стартовала 21 мая с космодрома на острове Уоллопс в США. Аппарат останется на орбите на протяжении семи недель, после чего покинет станцию с отработанными материалами.