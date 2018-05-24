Для российских школьников подготовят курсы о семейном укладе

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В российских школах могут появиться курсы о семейном укладе. Соответствующий проект рекомендаций подготовила общественная организация "Национальная родительская ассоциация". Предлагается обсуждать со старшеклассниками "основы мужской и женской культуры", "семейную любовь" и подготовку к родительству.

Общественная организация "Национальная родительская ассоциация" совместно с Министерством образования и науки (образованные 15 мая Министерство просвещения и Министерство науки и высшего образования пока существуют только в лице их глав) разработали документ методологических рекомендаций, согласно которому для российских школьников и их родителей разработают курсы о семейном укладе. Об этом сообщает "Русская планета".

Авторы проекта предлагают обсуждать со старшеклассниками "основы мужской и женской культуры", семейное право, а также подготовку к "будущему родительству". Кроме того, советуют подготовить уроки "семейной любви".

Вместе с тем в потенциальном курсе могут появиться блоки основ здорового образа жизни и содержательного досуга, а также возрастной педагогики и семейной психологии.

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