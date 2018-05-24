Шувалов согласился на предложение Путина возглавить ВЭБ

Теги: путин Экономика шувалов внешэкономбанк

​Президент России Владимир Путин предложил бывшему первому вице-премьеру Игорю Шувалову возглавить Внешэкономбанк. Он ответил согласием и поблагодарил главу государства за доверие.

Бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов согласился на предложение президента страны Владимира Путина возглавить Внешэкономбанк (ВЭБ). Об этом сообщает ТАСС.

"Спасибо за доверие, не подведем", - сказал Шувалов в разговоре с Путиным на полях ПМЭФ-2018.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что ВЭБ необходимо докапитализировать, чтобы он выполнял свои функции института развития. "Это институт развития, чтобы он именно таким и стал, нужно его поддержать, нужно будет его докапитализировать. Это отдельная тема, я знаю, что вы ее обсуждали с председателем правительства", - сказал Путин.

Ранее стало известно, что действующий председатель ВЭБ Сергей Горьков не примет участие в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2018.