По факту отравления в Мариинке началась доследственная проверка

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После отравления сотрудников Мариинского театра начата доследственная проверка. Участие в мероприятиях принимает и Роспотребнадзор. Госпитализированы были десять человек. У них обнаружены признаки сальмонеллеза.

По факту пищевого отравления сотрудников Мариинского театра начата проверка, ее организовали представители Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на телеканал "78".

Отмечается, что работа всех буфетов учреждения приостановлена. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Участие в выяснении подробностей ситуации принимает и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. Всего с признаками сальмонеллеза были отправлены в больницу десять человек.

22 мая несколько сотрудников Мариинского театра были госпитализированы в клиническую больницу имени Боткина с симптомами отравления. Уточняется, что среди пострадавших были как творческие, так и административные работники. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что за питание в театре отвечает холдинг Ginza Project.

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