Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
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Бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос". Соответствующее предложение он получил от президента страны Владимира Путина в ходе встречи на Петербургском экономическом форуме. Рогозин отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие.
Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру страны Дмитрию Рогозину стать руководителем Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", передает РИА "Новости".
В ответ на это Рогозин ответил, что сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие.
Уточняется, что встреча российского президента и Рогозина прошла в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.
Ранее стало известно, что бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов принял предложение Путина возглавить Внешэкономбанк.
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