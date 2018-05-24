Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"

Теги: Общество путин рогозин роскосмос

Бывший вице-премьер России Дмитрий Рогозин возглавит "Роскосмос". Соответствующее предложение он получил от президента страны Владимира Путина в ходе встречи на Петербургском экономическом форуме. Рогозин отметил, что сделает все возможное, чтобы оправдать доверие.

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру страны Дмитрию Рогозину стать руководителем Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос", передает РИА "Новости".

В ответ на это Рогозин ответил, что сделает все необходимое, чтобы оправдать доверие.

Уточняется, что встреча российского президента и Рогозина прошла в ходе проведения Петербургского международного экономического форума.

Ранее стало известно, что бывший первый вице-премьер России Игорь Шувалов принял предложение Путина возглавить Внешэкономбанк.

Читайте также:

Шувалов согласился на предложение Путина возглавить ВЭБ

"Прямая линия" с Путиным состоится до чемпионата мира по футболу

Путин наградил победителей юношеского турнира по дзюдо в Петербурге