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Украина ввела санкции против "Московской биржи" на три года. Согласно ограничительным мерам, украинским субъектам хозяйствования запрещено использовать в своей деятельности электронные торговые системы "ПО Plaza" и "ПО Forts".

Киев решил на три года ввести санкции против "Московской биржи". Как передает "Интерфакс", об этом говорится в материалах на сайте украинского президента.

Санкционный режим предполагает запрет передачи технологий, прав интеллектуальной собственности и использования электронных торговых систем "ПО Plaza" и "ПО Forts".

"Московская биржа" ранее владела крупной долей (около 43% акций) фондовой площадки "Украинская биржа". Однако в 2016 году "Мосбиржа" вышла из капитала украинской площадки.

Ранее Киев включил МИА "Россия сегодня" в обновленный список санкций. Под ограничения также попал сайт портала "РИА Новости Украина", глава которого Кирилл Вышинский был арестован на два месяца судом в Херсоне. Генпрокуратура Украины обвиняет журналиста в госизмене.

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