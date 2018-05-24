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Российского форварда клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина назвали самым популярным хоккеистом мира. В рейтинге он обогнал Сидни Кросби и Илью Ковальчука. Команда Овечкина накануне вышла в финал Кубка Стэнли, где сыграет с "Вегасом".

Американский телеканал ESPN опубликовал список самых популярных спортсменов мира - среди хоккеистов выше всех оказался российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.

В общем рейтинге он занял 133-е место, обогнав, в частности, канадца из "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби (157 место) и другого россиянина Илью Ковальчука (193 место).

Ранее, в ночь на 24 мая, команда Овечкина во второй раз в своей истории вышла в финал Кубка Стэнли, в финале Восточной конференции обыграв в седьмом матче клуб "Тампа-Бэй Лайтнинг". В главной серии сезона "Кэпиталз" сойдутся с новичком лиги "Вегас Голден Найтс". Первая игра серии до четырех побед пройдет 28 мая.

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