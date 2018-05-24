Болельщики выбрали сборной России лозунг на ЧМ-2018

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"Играй с открытым сердцем" - именно такой лозунг выбрали болельщики для сборной России на ЧМ-2018 по футболу. Речевку нанесут на автобус команды. Также в голосовании участвовали "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе".

Лозунгом сборной России на Чемпионате мира по футболу 2018 года станет "Играй с открытым сердцем", передают "Известия" со ссылкой на FIFA.

Такой выбор сделали болельщики, участвовавшие в голосовании в сообществе Кубка FIFA. Также рассматривались варианты "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой" и "Русские медведи движутся к победе".

Уточняется, что лозунг будет нанесен на автобус российской сборной.

ЧМ-2018 по футболу в России стартует 14 июня и закончится 15 июля, мундиаль примут 11 городов. Соперниками подопечных Станислава Черчесова в группе А станут Саудовская Аравия, Египет и Уругвай.

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