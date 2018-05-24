Голикова призвала ввести корпоративные пенсии

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Пенсионное обеспечение в России должно состоять из двух частей. Помимо государственной, должна быть еще и корпоративная пенсия, считает вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова. Она предложила "серьезно и нормативно" поговорить о развитии этой системы.

Пенсионное обеспечение в России должно состоять из двух частей. В дополнение к государственной части можно внедрить корпоративную, сообщила ТАСС вице-премьер Татьяна Голикова.

"Мне кажется, незаслуженно забыта тема корпоративных пенсий наряду с государственными. Можно было бы серьезно нормативно поговорить о развитии этой системы", - сказала Голикова на Петербургском международном экономическом форуме.

Вице-премьер призвала реформировать всю систему социального страхования. "У нас не один только Пенсионный фонд, у нас три государственных социальных внебюджетных фонда: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования. Если мы собираемся что-то перестраивать, то мы будем перестраивать всю систему социального страхования", - заявила она.

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