Кузнецова предложит правительству меры по профилактике ЧП в школах

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Уполномоченная при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова вместе со своим аппаратом разработала комплекс мер по профилактике ЧП в школах. Документ направят в правительство. Также тему безопасности учащихся обсудят на специальном съезде в конце мая в Москве.

В пресс-службе уполномоченной при президенте России по правам ребенка Анны Кузнецовой сообщили, что аппарат омбудсмена разработал комплекс мер по профилактике чрезвычайных происшествий в школах, документ направят в правительство. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что с 28 по 29 мая в Москве пройдет XV съезд уполномоченных по правам ребенка, одной из тем которого станет именно безопасность учащихся во время образовательного процесса.

Ранее сообщалось, что в столичной школе на северо-западе ученик 9 класса во время занятий ранил ножом одноклассника. По словам самого школьника, это произошло случайно. Пострадавшего доставили в больницу.

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