В Литве ограничили доступ к транслирующим российские телеканалы сайтам

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На территории Литвы ограничили доступ к шести сайтам, ведущим трансляции российских телепрограмм. Соответствующее разрешение выдал Вильнюсский окружной суд. Ранее в стране приостановили вещание зарегистрированного в Швеции российского канала "РТР-Планета".

В пресс-службе Литовской комиссии по телевидению и радиовещанию сообщили об ограничении доступа на территории страны к шести сайтам, ведущим трансляции российских телепрограмм. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на "Sputnik Литва".

Уточняется, что соответствующие меры были приняты с разрешения Вильнюсского окружного суда. Согласно закону Литвы, ведомство имеет право ограничивать доступ к ресурсам, которые не получили разрешение специальной комиссии на предоставление ТВ-услуг населению в интернете.

Ранее в Литве приостановили вещание зарегистрированного в Швеции российского канала "РТР-Планета". Также под ограничения попали "Россия РТР" и Rossija RTR.

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