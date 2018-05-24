Минобороны: следствие игнорирует доказательства уничтожения MH17 Украиной

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В Министерстве обороны России заявили, что передавали международной следственной группе исчерпывающие доказательства причастности украинского ЗРК к уничтожению малайзийского Boeing. По данным ведомства, следователи также проигнорировали показания свидетелей о пуске ракеты с подконтрольной Киеву территории.

Министерство обороны России прокомментировало выводы Международной следственной группы об уничтожении малайзийского Boeing в небе над Донбассом. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на заявление Минобороны.

В ведомстве озабочены тем, что выводы следователей основываются только на материалах из соцсетей, исправленные в графических редакторах.

"Причем часть использованных в ходе брифинга изображений, подготовленных украинскими спецслужбами, ранее не раз демонстрировались псевдорасследователями из Bellingcat", - отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что российская сторона неоднократно опровергала свою причастность к трагедии как в первые часы после уничтожения самолета, так и в дальнейшем. Соответствующие доказательства были предоставлены следственной группе.

"Были переданы все непрерывные первичные (необработанные) данные, полученные с трассового радиолокационного комплекса "Утес-Т", который 17 июля 2014 года работал, находясь в Ростовской области, вблизи поселка Усть-Донецкий. Приближение каких-либо воздушных объектов к пассажирскому Boeing с восточной стороны, в том числе со стороны населенного пункта Снежное или Первомайское, данным радаром не обнаружено", - отметили в Минобороны.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что передавали следственной группе доказательства того, что самолет был сбит украинскими военными.

"В рамках взаимодействия с голландскими правоохранительными органами российской стороной были предоставлены исчерпывающие доказательства, подтвержденные, в том числе, натурными испытаниями, однозначно указывающие на причастность именно украинских расчетов ЗРК "Бук" к уничтожению в небе Украины пассажирского "Боинга" из Нидерландов", - говорится в сообщении.

Ранее в ходе брифинга по расследованию уничтожения Boeing 777 над Донбассом Международная следственная группа сообщила, что ракета, которой был сбит самолет, стояла на вооружении в воинской части под Курском.