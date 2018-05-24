Фурсенко: природу нельзя использовать как девушку по вызову

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Помощник президента России Андрей Фурсенко призвал перестать относиться к природе как к "девушке по вызову". В своем выступлении на ПМЭФ-2018 он также отметил, что люди являются неотъемлемой частью природы, добавив, что планы по будущему науки и технологий необходимо выводить на новый уровень.

Помощник президента России Андрей Фурсенко в ходе своего выступления на панельной сессии "Природоподобные технологии — ответ на большие вызовы" Петербургского международного экономического форума призвал не считать природу девушкой по вызову, но понимать, что люди - неотъемлемая часть природы. Его слова приводит РИА "Новости".

"Это означает, что мы должны вернуться на другом уровне, в другом качестве к тому, как мы должны строить будущее науки, будущее технологий", - добавил Фурсенко.

ПМЭФ-2018 проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 мая.

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