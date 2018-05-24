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Сергей Собянин поблагодарил врачей, которые открыли свои реанимационные отделения для посещения пациентов родственниками. По мнению мэра Москвы, решить этот вопрос непросто, но такая потребность существует.

Сергей Собянин поддержал проект "Открытая реанимация" и поблагодарил тех врачей, кто уже создал условия для посещения пациентов родственниками в реанимационных отделениях. Об этом мэр Москвы написал на своем персональном сайте.

По его словам, открывать реанимации для посещения непросто, но такая потребность есть.

"Именно потому, что для выздоровления пациенты особенно нуждаются в поддержке родных. А если уж это неизбежно, нельзя лишать родственников права в последнюю минут держать руку уходящего близкого человека", - написал Собянин.

Мэр рассказал, что когда-то и сам сталкивался с такой ситуацией. Собянин рассказал о своей матери, которая находилась в реанимации без шансов на выздоровление, но крепко держала его за руку.

"Вопреки всему, врачи сами были в крайнем удивлении, без всякой медикаментозной терапии она вернулась, по сути, с того света и через несколько недель ее выписали из больницы", - рассказал Собянин.

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