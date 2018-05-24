В ГИБДД обсуждают возможность ужесточения экзамена на права

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Глава ГИБДД сообщил о возможном ужесточении экзамена на права. Так, больше внимания хотят уделить практике, что предполагает объединение "площадки" и "города" в одну часть. При этом готового законопроекта пока нет.

Руководитель Госавтоинспекции Министерства внутренних дел России Михаил Черников рассказал об идущем в ведомстве обсуждении возможности ужесточения экзамена на водительские права. Об этом сообщает РИА "Новости".

Уточняется, что речь ведется о большем внимании к практическому вождению. В связи с этим рассматривается вопрос об объединении в одну часть "площадки" и города".

Вместе с тем Черников подчеркнул, что итогового законопроекта пока нет, так как потенциальные изменения сначала должны быть апробированы.

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