Замминистра сельского хозяйства предложил запустить "аграрный Яндекс"

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В России решили запустить "аграрный Яндекс". Как пояснил в ходе экономического форума в Петербурге замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев, речь идет о создании информационной системы для доступа сельхозпроизводителей к big data и новым технологиям.

В Минсельхозе предложили запустить информационную систему для доступа сельхозпроизводителей к big data и новым технологиям, передает "Интерфакс".

"Мы к концу года предложим ряд пакетных решений, но будем стремиться к созданию "Яндекса" аграрного - большой системы, прозрачной для всего мира, для того, чтобы инвестиции в агропромышленный комплекс страны были активными", - заявил замминистра сельского хозяйства Иван Лебедев на сессии Петербургского международного экономического форума.

"Мы понимаем хорошо свою задачу по созданию единой платформы, которая позволяла бы иметь информацию о тех больших данных, которую нам сегодня всем необходимо понимать. Правильно было отмечено, что эта информация должна стать доступной не только для больших компаний, но и для средних компаний, для малого бизнеса", - сказал он.

Передовые технологии и цифровое сельское хозяйство необходимы для дальнейшего роста отрасли и развития экспорта, отметил замминистра сельского хозяйства.

"У нас есть ряд передовых решений, о которых пока немножко рано говорить, но уже в конце года, я думаю, мы продемонстрируем достаточно серьезные пакетные решения в этих направлениях", - анонсировал Лебедев.

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