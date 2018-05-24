Трамп отказался встречаться с Ким Чен Ыном 12 июня

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Президент США Дональд Трамп отменил встречу с главой КНДР Ким Чен Ыном, сославшись на "враждебные заявления Пхеньяна". Он добавил, что высказывания представителей КНДР об их ядерных возможностях являются неприемлемыми. Саммит был запланирован на 12 июня в Сингапуре.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщил об отмене саммита КНДР и США, который был запланирован на 12 июня в Сингапуре. Об этом пишет ТАСС.

Уточняется, что в письме, которое Трамп отправил северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в качестве причины отказа от переговоров называются недавние "враждебные заявления Пхеньяна". Американский президент подчеркнул, что высказывания со стороны КНДР об их ядерных возможностях являются неприемлемыми.

"Вы говорите о своих ядерных возможностях, но наши возможности огромны. Молюсь, чтобы их не надо было использовать", - написал Трамп.

При этом в сообщении отмечается, что возможность встречи глав США и КНДР в будущем все же существует.

24 мая стало известно о реакции заместителя главы Министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи на заявление вице-президента США Майка Пенса, сравнившего Северную Корею с Ливией. Замминистра заявила, что теперь "можно только догадываться, каким политическим болваном" Пенс является.

Ранее Трамп уже заявлял, что не исключает возможность переноса встречи 12 июня. Вместе с тем американский лидер отметил, что если Пхеньян все же пойдет на сделку с Вашингтоном, это сделает Северную Корею "богатой", а самого Ким Чен Ына - "счастливым".

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