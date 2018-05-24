Встреча Путина и Макрона началась в Санкт-Петербурге

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В Санкт-Петербурге в рамках Международного экономического форума начались переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона. Это уже третья встреча лидеров России и Франции. Для Макрона это первый визит в Россию после избрания президентом.

Встреча Владимира Путина и Эмманюля Макрона началась в Санкт-Петербурге. В Константиновский дворец французский лидер прибыл в сопровождении супруги Бриджит, передает ТАСС.

Ожидается, что президенты России и Франции обсудят ситуацию в Сирии и на Украине. Одной из центральных тем станет иранская ядерная сделка. По итогам переговоров будут подписаны совместные документы. Также лидеры двух стран проведут пресс-конференцию для журналистов.

Встреча в Санкт-Петербурге уже третья для российского и французского президентов.