Путин на встрече с Лагард оценил работу МВФ
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Международный валютный фонд играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области финансов, и Россия заинтересована в повышении эффективности его работы. Об этом Владимир Путин сказал на встрече с директором МВФ Кристин Лагард.
Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), передает ТАСС.
"Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия - как член фонда - заинтересована в повышении эффективности работы", - заявил Путин. Он поблагодарил Лагард за решение участвовать в ПМЭФ-2018.
Президент России добавил, что с интересом ждет выступления директора МВФ на форуме. "Для всех нас всегда важны Ваши оценки", - подчеркнул он.
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