Путин на встрече с Лагард оценил работу МВФ

Теги: путин санкт-петербург Экономика встреча мвф

Международный валютный фонд играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области финансов, и Россия заинтересована в повышении эффективности его работы. Об этом Владимир Путин сказал на встрече с директором МВФ Кристин Лагард.

Президент России Владимир Путин провел встречу с главой Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018), передает ТАСС.

"Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия - как член фонда - заинтересована в повышении эффективности работы", - заявил Путин. Он поблагодарил Лагард за решение участвовать в ПМЭФ-2018.

Президент России добавил, что с интересом ждет выступления директора МВФ на форуме. "Для всех нас всегда важны Ваши оценки", - подчеркнул он.

Читайте также:

Встреча Путина и Макрона началась в Санкт-Петербурге

Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"

Шувалов согласился на предложение Путина возглавить ВЭБ

"Прямая линия" с Путиным состоится до чемпионата мира по футболу

Подготовка встречи Путина и Трампа пока так и не началась