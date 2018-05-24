На праймериз "зеленых" перед выборами мэра Москвы победил Александр Закондырин

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"Зеленым кандидатом" на пост мэра Москвы стал председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Он набрал 33,95% голосов по итогам онлайн-голосования. Второе место заняла член партии "Альянс зеленых" Анастасия Мирсанова (12,08% голосов), третье - член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации России Владислав Жуков (10,18% голосов).

Победителем в предварительном голосовании по определению единого "зеленого кандидата" на пост мэра Москвы стал председатель партии "Альянс зеленых" Александр Закондырин. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на итоговые материалы праймериз.

Согласно результатам онлайн-голосования на сайте зеленыйкандидат.москва лидер "Альянса зеленых" набрал 33,95% голосов (12578 голосов в абсолютных числах). Второе место досталось члену партии "Альянс зеленых" Анастасии Мирсановой с показателем в 12,08% голосов. На третьем месте оказался член совета по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совете Федерации России Владислав Жуков (10,18% голосов). Отмечается, что победа в праймериз является обязательным условием для выдвижения в кандидаты на выборах мэра Москвы, при этом остальные кандидаты, участвовавшие в праймериз, не должны выдвигать свою кандидатуру.

Ранее стало известно, что Закондырин победил и в офлайн-голосовании по выбору "зеленого кандидата". Его провели в воскресенье, 20 мая. Лидер "Альянса зеленых" набрал 39,75% голосов (1296 голосов в абсолютных числах). Голосование шло во всех двенадцати административных округах столицы, в нем приняли участие больше трех тысяч человек. Уточняется, что горожане оставили победителю праймериз более 300 наказов.

После подсчета итогов Закондырин позвал остальных участников предварительного голосования войти в свой штаб. Он отметил целую группу кандидатов, набравших достаточно большое количество голосов, в которую вошли Анастасия Мирсанова, Владислав Жуков, Магомет Яндиев, а также один из муниципальных депутатов Владислав Катков. "Я всех этих людей хотел бы пригласить к себе в избирательный штаб на будущих выборах мэра Москвы", - заявил Закондырин.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования 9 сентября.

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