В Коми учитель установил камеру в школьном женском туалете

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В Коми возбудили уголовное дело в отношении учителя одной из поселковых школ, который установил видеокамеру в школьном женском туалете. В целях соблюдения прав несовершеннолетних Следственный комитет пока отказался раскрывать подробности этого дела.

В Коми возбудили уголовное дело после того, как в женском туалете одной из поселковых школ Усть-Куломского района нашли видеокамеру. Следователи выяснили, что устройство было установлено учителем.

"По уголовному делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы, осуществляется осмотр вещдоков, допрашиваются свидетели", - говорится на сайте СК по региону.

В ведомстве на данном этапе отказались предоставить подробную информацию по делу в целях соблюдения прав несовершеннолетних и сохранения тайны следствия.

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