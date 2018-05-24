АТОР: в Россию приехало на 38% больше туристов

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В АТОР отчитались о данных по туристическому потоку в Россию. За первый квартал 2018 года он увеличился в годовом выражении на 38 процентов. Речь, в первую очередь, идет об основных девяти "странах-поставщиках". Лидерами остаются представители СНГ, большинство туристов - из Украины.

В Ассоциации Туроператоров сообщили со ссылкой на информацию Погранслужбы ФСБ, что за первый квартал 2018-го поток из основных девяти туристических стран в Россию увеличился в годовом выражении на 38 процентов. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что за период с января по март в Россию приехали больше шести миллионов иностранцев. 72 процента из них это граждане СНГ. Отмечают при этом, что большинство составляют прибывшие из Украины, также в лидерах Казахстан и Узбекистан.

Вместе с тем обращается внимание на наращивание туристического потока среди основных "стран-поставщиков". Так, показатели Китая выросли на 49 процентов, Южной Кореи - на 65, а Израиля на 16 процентов.

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