Вашингтон ждет от России ответа по вопросу ввода миротворцев на Украину
Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Штаты все еще ждут ответа Москвы по поводу возможного ввода миротворцев ООН в страну. Он добавил, что ранее Россия согласилась обозначить свою официальную позицию по вопросу. Дискуссии об этом идут с 2017 года.
Специальный посланник государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер сообщил, что в Вашингтоне ожидают ответа России по поводу размещения миротворцев ООН на Украине. Об этом пишет РИА "Новости".
Волкер отметил, что его предыдущая встреча с российским коллегой имела место в январе 2018 года. Он добавил, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что Москва озвучит свой ответ на ранее озвученное предложение, чтобы затем можно было продолжать обсуждение.
Дискуссии по поводу ввода в регион миротворцев с мандатом ООН идут с 2017 года. Президент России Владимир Путин ранее высказывался в поддержку этой идеи, подчеркивая при этом, что речь идет только о функциях обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же заявляют, что миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса, и отвергают возможность переговоров с представителями самопровозглашенных республик напрямую.
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