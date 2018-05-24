Вашингтон ждет от России ответа по вопросу ввода миротворцев на Украину

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Спецпосланник США по Украине Курт Волкер заявил, что Штаты все еще ждут ответа Москвы по поводу возможного ввода миротворцев ООН в страну. Он добавил, что ранее Россия согласилась обозначить свою официальную позицию по вопросу. Дискуссии об этом идут с 2017 года.

Специальный посланник государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курт Волкер сообщил, что в Вашингтоне ожидают ответа России по поводу размещения миротворцев ООН на Украине. Об этом пишет РИА "Новости".

Волкер отметил, что его предыдущая встреча с российским коллегой имела место в январе 2018 года. Он добавил, что в ходе переговоров было достигнуто соглашение о том, что Москва озвучит свой ответ на ранее озвученное предложение, чтобы затем можно было продолжать обсуждение.

Дискуссии по поводу ввода в регион миротворцев с мандатом ООН идут с 2017 года. Президент России Владимир Путин ранее высказывался в поддержку этой идеи, подчеркивая при этом, что речь идет только о функциях обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ. В Киеве же заявляют, что миротворцы должны быть размещены на всей территории Донбасса, и отвергают возможность переговоров с представителями самопровозглашенных республик напрямую.

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