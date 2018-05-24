В Великобритании вступил в силу закон с "поправкой Магнитского"

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В Британии начал действовать закон о санкциях и борьбе с отмыванием денег, в который ранее внесли "поправку Магнитского". Она позволяет властям отказывать в визах тем, кого обвиняют в нарушении прав человека, а также в коррупции.

В Великобритании вступил в силу закон "О санкциях и о мерах по борьбе с отмыванием денег", в который была внесена так называемая "поправка Магнитского", пишет РИА "Новости".

Уточняется, что соответствующая поправка позволяет британскому правительству отказывать в визах и въезде в страну людям, обвиняющимся в грубых нарушениях прав человека и коррупции.

Ранее документ без голосования был принят Палатой общин - поправку поддержали Лейбористская и Консервативная партии. Позднее ее поддержала и Палата лордов.

Руководитель Министерства иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал произошедшее важным моментом для страны, отметив, что, как только Соединенное Королевство покинет ЕС, оно обретет полный контроль над своей санкционной политикой.

Впервые "закон Магнитского" приняли в 2012 году в Соединенных Штатах Америки. Он был назван таким образом в честь юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, скончавшегося в московском следственном изоляторе "Матросская тишина". Изначально закон был направлен против тех, кого подозревали в смерти Магнитского. Им было запрещено посещать Штаты. При этом их американские активы были заморожены. Затем закон стали применять к тем, кто ответственен за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России.

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