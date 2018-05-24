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Американского актера Моргана Фримана обвинили в сексуальных домогательствах. Восемь женщин рассказали телеканалу CNN, что в течение нескольких лет они сталкивались с неподобающим поведением с его стороны.

Восемь женщин обвинили 80-летнего американского актера Моргана Фримана в неподобающем поведении и сексуальных домогательствах (харассменте), передает CNN. Телеканал не приводит их имена.

Одна из женщин рассказала, что Фриман домогался до нее на съемках фильма "Уйти красиво" в 2015 году. Актер пытался задрать ее юбку и спрашивал, надела ли она нижнее белье.

Сразу несколько женщин сообщили, что им было неприятно находиться на работе в окружении Фримана. Актер, предположительно, сексуально домогался, комментируя их фигуры. Кроме того, его обвиняют в том, что он трогал коллег против их воли.

"Мы знали, что если он придет, то нельзя надевать одежду, которая подчеркивает грудь или ягодицы", - рассказала одна из предполагаемых жертв Фримана.

Представители актера пока не прокомментировали публикацию CNN.

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