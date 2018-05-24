Трамп назвал отмену встречи с Ким Чен Ыном неудачей для КНДР

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Отмена встречи с Ким Чен Ыном — "ужасная неудача" как для КНДР, так и для мирового сообщества, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, саммит двух стран возможен в будущем, если северокорейский лидер выберет конструктивный диалог. Ранее Трамп отменил встречу с Ким Чен Ыном из-за его враждебности.

Дональд Трамп всё-таки отменил встречу с Ким Чен Ыном, которая была запланирована на июнь. Как сообщает "ТВ Центр", американский лидер объяснил свое решение в письме.

Главная причина смены планов "необычайная злобность и враждебность северокорейского лидера". Трамп упрекнул Ким Чен Ына, что тот "упустил возможность установить прочный мир". Это послание было опубликовано на сайте Белого дома уже после того, как Северная Корея уничтожила свой ядерный полигон Пхунгери.

За процедурой наблюдали журналисты из России, Китая Великобритании, США и Южной Кореи. Сегодня были уничтожены научно-исследовательские лаборатории, подземные тоннели и различные технические постройки.

Пхунгери был одним из важнейших объектов для ядерной программы Пхеньяна. Именно на этом полигоне с 2006 по 2017 годы были испытаны шесть атомных бомб, в том числе термоядерная. Договоренность о закрытии объекта была достигнута на переговорах президентов Северной и Южной Кореи, которые прошли в апреле в демилитаризованной зоне на границе двух государств.