Юлия Скрипаль отказалась от контактов со СМИ

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Юлия Скрипаль больше не хочет выступать перед прессой и, тем более, давать интервью. Это заявление Скотланд-Ярда. Накануне было обнародовано видеообращение дочери бывшего британского разведчика, она впервые появилась перед публикой после отравления в Солсбери. И эти кадры вызвали еще больше вопросов. В частности, построение фраз, мимика Юлии говорят о том, что девушка озвучивала не свои мысли. Под сомнение видеообращение поставили и в Кремле.

В своём видеообращении Юлия Скрипаль заявила, что прервала процесс реабилитации и хотела бы прояснить некоторые вопросы. Однако никакой ясности её выступление в обстоятельства произошедшего в Солсбери не внесло, отмечает "ТВ Центр". Как и не вызвало доверия. В Кремле ещё раз подчеркнули, что британская сторона не соблюдает Венскую конвенцию, отказывая нашим дипломатам в консульском доступе к гражданке России.

"Учитывая, что речь идёт о достаточно беспрецедентной международной провокации в отношении России, которая была развязана Великобританией и Лондоном, мы сохраняем вот это наше недоверие и имеем на него все основания. Мы не знаем, делала ли она эти заявления по собственной воле или под давлением, мы не знаем, где она находится, в каких условиях, и кем и какие в отношении неё предпринимаются действия", - заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

То, что Юлия подвергается определённому давлению, почти ни у кого не вызывает сомнения. За прошедшие сутки специалисты уже успели тщательно изучить её видеообращение и сделать определённые выводы. Так, по утверждению психологов-физиогномистов, Юлия - довольно внушаемый человек, у неё низкая стрессоустойчивость и склонность к фантазиям. А потому не составляет большого труда для спецслужб составить у неё такое представление о произошедших с ней событиях, которое необходимо. И прочесть это можно по лицу девушки.

"Поджатые губы - это признак отказа от контакта. Нежелание продолжать. Она понимает прекрасно, произнося эти слова, что она говорит сейчас не свои мысли и не свои желания озвучивает, а действует по чьей-то диктовке", - рассуждает психолог, физиогномист Артем Павлов.

Учащённое моргание, скованность мимики, конечно, можно списать на стресс человека, который не привык выступать перед камерой. Но с точки зрения физиогномистов множество невербальных признаков говорит о том, что эта ситуация срежиссирована. Это спектакль, в рамках которого девушка произнесла заготовленную речь.

"В дальнейшем я надеюсь вернуться домой в мою страну", - сказала Скрипаль.

"В момент произнесения этих слов Юлия закрывает глаза. Она делает усиленную попытку не закрыть глаза окончательно. Глаза - это зеркало нашей души. Глаза - это канал, через который мы можем идентифицировать достоверность информации. Когда человек умышленно лжёт, когда он понимает, что его слова не соответствуют действительности, он автоматически пытается закрыть глаза", - поясняет Павлов.

Слова видеообращения Юлии в точности совпадают с текстом на двух языках - русском и английском, который она подписывает здесь же, на месте съёмки. Речь написана от руки и листы бумаги с ней показывают довольно крупно, видимо, чтобы убедить зрителя в том, что автор текста - сама девушкой. Правда, построение фраз и то, как Юлия их произносит, говорит об обратном. Это уже мнение филологов.

"Так обычно читается текст, конечно, не родной, не собственный. Ну, и вообще, абсолютно гладкая речь без всякой попытки что-то выделить, что-то интонировать, то есть, такая совершенно, понимаете, хрестоматийная повествовательная интонация, что не характерно для повествовательного выступления. Есть намёки на то, не всё здесь является родным с точки зрения структуры", - говорит доцент кафедры общего языкознания, заместитель директора по учебной работе Института филологии МГУ Алексей Лисицын.

"Вернуться в мою страну", "лечение было инвазивным и глубоко угнетающим" и многие другие фразы похожи на прямую кальку с английского языка. Что не могли не отметить и в российском посольстве в Лондоне.

"MИ-5 могла бы рассчитывать на более высокие результаты от своих переводчиков. За 32 тысячи фунтов стерлингов в год они должны быть в состоянии писать заявления, которые звучат более по-русски", - заявили в диппредставительстве.

Впрочем, для родных девушки сейчас главное, что на видео - действительно Юлия, что девушка жива и хочет вернуться.

"Выглядит она хорошо, видно, что она похудела, конечно, волосы у неё стали длиннее, вот, а так, в общем и целом, она выглядит хорошо. Видно, ей, действительно, тяжело это всё произносить и говорить. Ключевая фраза, которую говорит Юлия: "Я хочу вернуться домой, в Россию". Поэтому мне очень хочется попросить: дайте человеку вернуться домой", - заявила двоюродная сестра Юлии Виктория.

Британские власти продолжают скрывать местонахождение Юлии и её отца, мотивируя это тем, что их жизнь по-прежнему в опасности. Правда, угрозу для них теперь якобы представляют российские спецслужбы. И это несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла, что никаких претензий к бывшему британскому шпиону больше не имеет.

Оксана Фомичева, Сергей Псурцев и Артём Рассказихин. "ТВ Центр".