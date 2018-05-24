В Минздраве выступают за наступление совершеннолетия в 21 год

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Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева выступила за наступление в России совершеннолетия с 21 года. Она отметила, что до этого возраста людям не должны продавать алкоголь и табак, а лечиться они должны у педиатров. Также замминистра обратила внимание на все раньше дающие о себе знать болезни сердечно-сосудистой системы.

Заместитель министра здравоохранения России Татьяна Яковлева рассказала, что, по ее мнению, совершеннолетие в стране должно наступать в 21 год. Ее слова приводит РИА "Новости".

"До 21 года тебе водку не продадут и табак или до 18 — очень большая разница", - заявила Яковлева, сославшись при этом на опыт Соединенных Штатов и европейских стран.

Также замминистра напомнила, что до наступления совершеннолетия граждане должны лечиться у педиатра, а не у стандартного терапевта. В продолжение темы медицины Яковлева отметила, как "помолодели" заболевания сердечно-сосудистой системы: по ее словам, они все чаще встречаются у людей 30, 35 и 40 лет.

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