На Netflix появится новый мультсериал создателя "Симпсонов" и "Футурамы"

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Создатель культовых "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтт Грейнинг выпустит свой новый мультсериал на сервисе Netflix. Проект получил название "Разочарование" (Disenchantment). В нем эксцентричные герои будут путешествовать по фэнтезийному королевству в поисках приключений. Релиз намечен на 17 августа.

Онлайн-кинотеатр Netflix представит на своем сервисе новый проект создателя "Симпсонов" и "Футурамы" Мэтта Грейнинга - мультсериал получил название "Разочарование" (Disenchantment). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Variety.

В мультфильме, предназначенном для взрослой аудитории, будет рассказываться история страдающей алкоголизмом принцессы Бин, а также ее друзей - "личного демона" Люци и эльфа Эльфо. Герои будут путешествовать по фэнтезийному средневековому королевству Дримлэнд, где встретят других сказочных персонажей, например, троллей и огров.

К озвучке привлекут актеров Ната Факсона, Джона Ди Маджио, Эрика Андре и Эбби Джейкобсон. Пока запланировано выпустить 10 серий мультсериала. Все они, по традиции Netflix, станут доступны единовременно. Дата релиза - 17 августа.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Барак Обама и его жена Мишель заключили контракт с Netflix на продюсирование фильмов различного формата. В соглашение входят как документальные, так и художественные проекты, а также тв-шоу.

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