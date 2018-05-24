МИД России отверг новые обвинения по делу о крушении MH17

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МИД России назвал "голословными" обвинения в причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины. В ведомстве отметили, что никаких доказательств этого не представлено, а данные агентства "Бэллингкэт" сфабрикованы. Подытоживая, представители МИД выразили свое сожаление по поводу того, как проходит расследование.

Министерство иностранных дел России подготовило заявление по поводу информации международной Совместной следственной группой о причастности Москвы к крушению малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины: в ведомстве выразили свое "сожаление" по поводу версии того, что ЗРК "Бук", с которого был произведен запуск ракеты, прибыл на территорию Украины из России и принадлежал дислоцированной в Курске бригаде. Об этом пишет РИА "Новости".

"Никаких доказательств, конечно же, представлено не было, если не считать красочно оформленного видеоролика, снятого на основе данных, сфабрикованных блогерами агентства "Бэллингкэт"", - отметили в МИД России, добавив, что ранее эти же блогеры "были уличены в подтасовках".

Вместе с тем обвинения в Москве охарактеризовали как "голословные", уточнив при этом, что собранная Россией информацией была проигнорирована.

Ранее в ходе брифинга по расследованию уничтожения Boeing 777 над Донбассом Международная следственная группа сообщила, что ракета, которой был сбит самолет, стояла на вооружении в воинской части под Курском. В Министерстве обороны России на это ответили, что передавали международной следственной группе исчерпывающие доказательства причастности украинского ЗРК к авиакатастрофе.

Летевший из Амстердама в Куала-Лумпур малайзийский Boeing 777 потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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