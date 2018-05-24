Мужчина взял в заложники семью на востоке Москвы

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Мужчина взял в заложники семью с детьми в квартире жилого дома на улице Молостовых в Москве. На место ЧП направлены сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

В Москве неизвестный мужчина взял в заложники семью с детьми. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в экстренных службах.

По информации собеседника агентства, инцидент произошел в квартире жилого дома на улице Молостовых на востоке Москвы. На место ЧП направлены сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов, в том числе отряд спецназа управления Росгвардии по столице.

Обновление: в квартире на востоке Москвы произошел конфликт на бытовой почве, сообщили в ГУ МВД России по Москве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате. Территорию вокруг здания оцепили.

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