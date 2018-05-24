Глава Подмосковья рассказал о планах внедрить блокчейн в систему здравоохранения

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В систему здравоохранения Подмосковья могут внедрить систему блокчейн, рассказал глава региона Андрей Воробьев. С ее помощью можно будет изменить работу электронных медицинских карт, открывая или ограничивая доступ к данным для всех учреждений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о планах по внедрению технологии блокчейн в региональную систему здравоохранения: изменения, в частности, могут затронуть работу медицинских электронных карт. Об этом пишет ТАСС.

Глава Подмосковья отметил, что с помощью блокчейна можно будет ограничивать или же, наоборот, открывать доступ к электронным данным для любых медицинских учреждений, если сам пациент даст на это свое согласие.

Блокчейн представляет собой децентрализованную базу данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу. На ее основе работают криптовалюты. Главным преимуществом технологии является то, что в ней практически невозможно подделать или подменить зафиксированные сведения.

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