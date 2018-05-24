США готовят новые санкции против КНДР

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Госсекретарь США Майкл Помпео рассказал о подготовке Штатами новых санкций в отношении КНДР. Он добавил, что Вашингтон будет просить другие страны последовать его примеру. Ранее была отменена встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына, запланированная на 12 июня в Сингапуре.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майкл Помпео заявил о подготовке страной новых санкций в отношении КНДР, передает РИА "Новости".

"Я уверен, что будут дополнительные санкции, введения которых мы будем добиваться в США", - сказал Помпео, добавив, что Штаты обратятся и к другим странам с просьбой об аналогичных действиях.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил об отмене встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Трамп объяснил это "враждебными" заявлениями КНДР. Вместе с тем президент Штатов отметил, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем, если для этого будут созданы соответствующие условия.

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