Морган Фриман ответил на обвинения в сексуальных домогательствах

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Голливудский актер Морган Фриман извинился перед женщинами, которые ранее обвинили его в домогательствах и непозволительном поведении. По его словам, он никогда не хотел унизить или оскорбить кого-либо.

Американский актер Морган Фриман, ранее столкнувшийся с обвинениями в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, принес извинения, пишет Vanity Fair.

"Любой, кто знаком или работал со мной, знает, что я не тот человек, который станет намеренно оскорблять или сознательно делать так, чтобы кто-то чувствовал себя неловко. Я приношу извинения всем, кому было неудобно, кто был унижен. Это никогда не было моей целью", - говорится в заявлении Фримана, которое он распространил в СМИ через своих представителей.

Ранее восемь женщин рассказали телеканалу CNN, что в течение нескольких лет они сталкивались с неподобающим поведением со стороны Фримана. Одна из них рассказала, что актер домогался до нее на съемках фильма "Уйти красиво" в 2015 году.

После публикации расследований о домогательствах и сексуальном насилии со стороны американского продюсера Харви Вайнштейна стало известно о неподобающем поведении других актеров, режиссеров и политиков. В их числе Ларс фон Триер, Бен Аффлек, Терри Ричардсон, Джордж Буш-старший, Кевин Спейси, Марайя Кэри, Луи Си Кей и другие.

В России обвинения в домогательствах коснулись депутата Госдумы Леонида Слуцкого. Комиссия по этике не нашла нарушений в его поведении.

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