ПМЭФ-2018: как прошел первый день форума

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Петербургский международный экономический форум, пожалуй, главное экономического событие года. Это подтверждает и количество его участников - 15 тысяч человек из более 70 стран мира. В этом году форум проходит под девизом "Создавая экономику доверия". Основными темами первого дня стали экономические вопросы. Говорили о цифровизации энергетики, внедрении инноваций, обсуждали социальные проблемы.

Аэропорт "Пулково" едва успевает принимать высоких гостей. Санкции - партнерству не помеха. Интерес к форуму в Санкт-Петербурге огромен. Здесь представители 70 с лишним стран: главы государств и правительств, министры, руководители крупнейших корпораций и международных фондов. Всего около 15 тысяч участников. Так много еще не было. Самые большие делегации из Франции, Японии, США. Из Китая около 200 человек, в том числе новый зампредседателя КНР Ван Цишань. Это для него первая зарубежная поездка после назначения.

Встретился президент и с главой Международного валютного фонда . Знакомы они давно, еще с тех пор, как Кристин Лагард занималась торгово-экономическими связями с Россией во французском правительстве. Оттого и беседуют без официоза.

"Очень рада, господин президент, вернуться в ваш родной город. Единственное о чём сожалею, это то, что прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, а теперь здесь, в Стрельне. Но вчера мы провели полдня в Петербурге, прошли по улицам, соборам, зашли в Эрмитаж и поужинали на Неве. Это было потрясающе!" – рассказала Лагард.

"Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов. И Россия, как член фонда, заинтересована в повышении эффективности его работы. Поэтому будем ждать как обычно на мероприятиях подобного рода, и на "двадцатках" мы всегда все с интересом ждем ваших выступлений".

Уже в пятницу Лагард примет участие в центральном событии форума. В пленарном заседании. В четверг вместе с представителями российского экономического блока обсуждает состояние экономики нашей страны. Успехи есть, отмечает директор МВФ. Члены правительства всех секретов не раскрывают. Дискуссии еще идут. Впрочем, уже ясно, прорыв - это деньги. Деньги - это инвесторы, а им нужна стабильность. Которую Россия готова обеспечить.

Чтобы вывести экономику на среднемировые темпы роста, хотя задача еще более амбициозная, ее поставил президент - попасть в пятерку мировых лидеров, в правительстве создадут специальный фонд для инфраструктурных проектов. Не за счет продажи нефти и газа. Средства частично займут. Так же следует поступить и с социальными нуждами, уверен глава Счетной палаты.

Медицину и образование, согласно майским указам президента, полностью профинансируют из бюджета. Это - дополнительно 8 триллионов рублей. Деньги, которые, по расчетам министров, может принести в том числе увеличение несырьевого экспорта. Не менее важен кадровый вопрос. В прошлом году по инициативе Владимира Путина заработала уникальная платформа "Россия - страна возможностей". Социальный лифт для граждан. Сразу 14 проектов - для детей, взрослых, даже пенсионеров. Стенды представлены на форуме. Здесь рассказывают о результатах. К примеру, по итогам управленческого конкурса "Лидеры России" сразу 60 участников заняли высокие посты в государственной власти и бизнес-структурах.

Колоссальные возможности - то, о чем говорят на форуме все. На 80 площадках обсуждают взаимодействие в энергетике, безопасности, инновациях, экологических вопросах. И, конечно, в политических. Не случайно девиз этого года – "Создавая экономику доверия". Это то, что противопоставляет Россия западным санкциям. Здесь понимают: нельзя политические дивиденды ставить выше экономического роста. Торговые войны ни к чему хорошему не приведут, считают участники дискуссионного клуба "Валдай". И если политики не справляются, нужны новые международные институты, которые регулировали бы глобальные процессы в мире.

И как подтверждение - вопреки каким бы то ни было политическим настроениям на Санкт-Петербургском экономическом форуме уже заключены десятки многомиллионных контрактов. Объединенная авиастроительная корпорация будет поставлять в Казахстан самолеты Су-30СМ. А французская "Рено" - электромобили в Россию. "Газпром", РЖД, ВТБ, Сбербанк, ВЭБ подписали соглашения с иностранными инвесторами. Привлечены деньги в экономику Воронежской области. Ярославская область получит миллиарды на создание принципиально новой системы работы с отходами. А Тульская - на проект инновационного центра "Композитная долина". И ведь всё это - только в первый день. Эксперты полагают, что у нынешнего форума есть шанс обойти по результатам прошлогодний. Тогда сделок заключили больше чем на 2 триллиона рублей.

Ольга Оксенич, Анна Морозова, "ТВ Центр".