СМИ сообщили о ракетной атаке по сирийскому аэродрому

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По сирийскому аэродрому рядом с Хомсом был нанесен ракетный удар, сообщают СМИ. Нападение было отражено системами ПВО.

Сирийское арабское информационное агентство сообщило о ракетной атаке по военному аэродрому в провинции Хомс, передает РИА "Новости".

Уточняется, что нападение было успешно отражено системами противовоздушной обороны.

Ранее поступали сообщения о том, что в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы. Информации о том, какие силы стоят за случившейся атакой, в настоящий момент нет.

24 мая агентство САНА со ссылкой на военный источник опубликовало информацию о том, что военно-воздушные силы коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В США эти данные опровергли. Позднее военный источник в Москве также не подтвердил эти сведения.

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