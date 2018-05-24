СМИ сообщили о ракетной атаке по сирийскому аэродрому
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По сирийскому аэродрому рядом с Хомсом был нанесен ракетный удар, сообщают СМИ. Нападение было отражено системами ПВО.
Сирийское арабское информационное агентство сообщило о ракетной атаке по военному аэродрому в провинции Хомс, передает РИА "Новости".
Уточняется, что нападение было успешно отражено системами противовоздушной обороны.
Ранее поступали сообщения о том, что в районе авиабазы "Аль-Дабаа" в Хомсе были слышны взрывы. Информации о том, какие силы стоят за случившейся атакой, в настоящий момент нет.
24 мая агентство САНА со ссылкой на военный источник опубликовало информацию о том, что военно-воздушные силы коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки атаковали позиции сирийской армии в провинции Дейр-эз-Зор. В США эти данные опровергли. Позднее военный источник в Москве также не подтвердил эти сведения.
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