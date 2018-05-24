Один из заложников в квартире на востоке Москвы скончался
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Один из заложников в доме на востоке Москвы скончался. Мужчина, который удерживал людей в квартире, задержан. При задержании захватчик нанес себе ножевое ранение. Женщина и ребенок, находившиеся в квартире, не пострадали.
Один человек погиб в квартире дома на востоке Москвы, где ранее вооруженный мужчина взял в заложники семью из трех человек.
"Злоумышленник причинил одному из удерживаемых им людей телесные повреждения, в результате которых он скончался", - сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
В настоящее время правоохранительные органы задержали преступника, который удерживал семью. При задержании захватчик нанес себе ножевое ранение, его везут в медучреждение. Женщина и ребенок, находившиеся в квартире, не пострадали.
Ранее стало известно, что мужчина взял в заложники семью с детьми в квартире жилого дома на улице Молостовых в Москве. Предварительно, причина ЧП - конфликт на бытовой почве. В заложниках оказались три человека, которые делят с мужчиной квартиру и живут в соседней комнате. Территория вокруг здания была оцеплена.
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