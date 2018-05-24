Макрон признал новую роль России в международных отношениях

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Владимир Путин и Эмманюэль Макрон провели переговоры в рамках Санкт-Петербургского экономического форума. По итогам встречи французский лидер заявил, что Париж признает новую роль России в международных отношениях. Переговоры Путина и Макрона продлились больше трех часов.

Владимир Путин и Эмманюэль Макрон ответили на вопросы журналистов. Российско-французские переговоры затянулись позднего вечера, продлившись почти на 3 часа дольше запланированного, передает "ТВ Центр".

"На переговорах большое внимание уделили экономической проблематике. С удовлетворением констатировали, что по итогам прошлого года товарооборот вырос на 16,5 %. В январе-марте взаимная торговля увеличилась еще на 25 %. Общий объем российских капиталовложений в экономику Франции составляет 3 миллиарда, французских в Россию - 15 миллиардов долларов", - рассказал Путин.

Это первый визит Эмманюэля Макрона в нашу страну. Диалог касался всей мировой политической повестки - так волнующий Европу иранский кризис, ситуация с КНДР, важный для Европы проект "Северный поток-2", Сирия и Украина.

Коллективная безопасность, защита европейских ценностей и суверенитета народов - это то, о чём говорил Макрон на пресс-конференции. Французский президент имеет ввиду и поведение США на Ближнем Востоке, хоть и не называет страну, и роль России в Сирии. Макрон говорит об укреплении взаимного доверия двух стран и партнёрстве ради построения совместного мирного будущего.

В Россию Эмманюэль Макрон приехал вместе с супругой Бриджит. Владимир Путин подарил мадам Макрон букет цветов, после чего показал французским гостям живописные панорамы с балкона Константиновского дворца - это красивейший памятник архитектуры и садово-паркового искусства, расположенный на живописном побережье Финского залива. Судя по реакции гостей, они были впечатлены. Достойный ответ французскому Версалю, где Эмманюэль Макрон принимал Владимира Путина год назад. Экскурсию по Константиновского дворцу российский президент провёл лично, после чего прошла двусторонняя встреча. Многие отметили, что Макрон называл Путина по имени и на "ты".

Уже в пятницу лидеры встретятся вновь. В программе несколько мероприятий. Главное из которых — дискуссия на пленарном заседании Экономического форума. Для этого вместе с Макроном прилетели ключевые французские министры и более 40 крупных бизнесменов. А освещают эту встречу 80 французских журналистов.



В завершении официального визита французского президента ждёт культурная программа. Чету Макрон, а также японского премьера Синдзо Абэ, Владимир Путин пригласил на гала- приём музыкального фестиваля "Звезды белых ночей"

Матвей Шестаков, "ТВ Центр". Санкт-Петербург.