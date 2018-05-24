Макрон назвал ближайшие месяцы решающими для украинского конфликта

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В ходе переговоров Владимира Путина и Эмманюэля Макрона была затронута тема конфликта на юго-востоке Украины. Французский президент заявил, что ближайшие месяцы станут решающими для урегулирования ситуации в Донбассе. Также главы государств обсудили Иран, Сирию и КНДР.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, подводя итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, заявил, что ближайшие несколько месяцев станут решающими для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Слова французского лидера приводит ТАСС.

"Я сказал президенту Путину, что предстоящие месяцы станут решающими, если мы хотим положить конец этому конфликту", - отметил Макрон.

Встреча Путина и Макрона произошла 24 мая в Константиновском дворце на полях Петербургского международного экономического форума. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-французских отношений, а также международную ситуацию. В частности, затрагивались темы выхода США из ядерной сделки с Ираном, ситуации в Сирии, а также отмены готовившейся встречи американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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