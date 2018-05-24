Путин сожалеет об отмене саммита США-КНДР

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Владимир Путин, подводя итоги переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном, прокомментировал отмену встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. По его словам, Россия надеется на то, что диалог между США и КНДР будет возобновлен, и встреча состоится.

Президент России Владимир Путин, комментируя отказ США от саммита с КНДР, заявил, что Россия рассчитывала на значительный шаг в развязке ситуации на Корейском полуострове.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сделал все, что обещал, до того, как президент США Дональд Трамп отменил саммит, отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

"Надеемся на то, что диалог все-таки будет возобновлен, продолжен, и встреча состоится. Без такой встречи вряд ли можно рассчитывать на существенный прогресс в решении чрезвычайно важного вопроса не только регионального характера, но, я так думаю, и планетарного характера. Будем все вместе работать над тем, чтобы сблизить позиции Соединенных Штатов и Северной Кореи", - цитирует ТАСС Путина.

Ранее Трамп объявил об отмене встречи с северокорейским лидером, запланированной на 12 июня в Сингапуре. Трамп объяснил это "враждебными" заявлениями КНДР. Вместе с тем президент Штатов отметил, что будет готов встретиться с Ким Чен Ыном в будущем, если для этого будут созданы соответствующие условия.

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