Путин прокомментировал задержание Кирилла Вышинского

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Владимир Путин прокомментировал задержание главы "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского. Президент посетовал, что французские журналисты не замечают притеснений российской прессы на Украине.

Французские журналисты на замечают притеснений российской прессы на Украине. Об этом заявил Владимир Путин на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, отвечая на вопрос о судьбе украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщает TVC.RU.

Путин напомнил, что Сенцов был задержан за подготовку террористических актов.

"Меня удивляет, что вы, французский журналист, не задаетесь вопросом об ограничении деятельности журналистов Украиной. Несколько дней назад был задержан российский журналист и ему предъявляются обвинения в государственной измене за его позицию и работу в качестве журналиста. Почему-то его судьба вас не интересует", - сказал президент.

Главный редактор агентства "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками СБУ 15 мая 2018 года. 17 мая Херсонский суд арестовал его на два месяца. Такое решение было принято из-за того, что Вышинский поддерживал самопровозглашенные республики Донбасса. Журналиста также подозревают в госизмене.

Режиссер Олег Сенцов был задержан в Крыму в мае 2015 года. В августе 2015 года он был приговорен к 20 годам колонии строгого режима за подготовку терактов в Крыму и создании террористического сообщества.

На этой неделе Киев предложил обменять Вышинского на Сенцова.