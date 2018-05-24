Путин и Макрон обсудили совместную борьбу с киберпреступлениями

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В ходе переговоров на полях ПМЭФ-2018 Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили проблемы киберпреступности. Оба лидера выразили готовность сотрудничать в этой сфере и обмениваться информацией, что позволит создать единые правила поведения. Французский президент при этом особо отметил, что проблема имеет как экономический аспект, так и аспект безопасности.

В ходе переговоров на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон обсудили совместную работу двух стран в киберпространстве, передает РИА "Новости".

Путин отметил, что были подтверждены намерения обеих сторон по соблюдению норм международного права и взаимных интересов.

Также российский лидер подчеркнул, что должны быть выработаны единые правила поведения в киберпространстве. Макрон же отметил, что киберпреступность имеет как экономический аспект, так и аспект безопасности. Он добавил, что обе страны должны влиять на процесс и самоорганизовываться.

Также президент Франции заявил, что Париж и Москва будут обмениваться информацией, чтобы заложить основы безопасности в этой сфере.

Переговоры Путина и Макрона продолжались более трех часов. Лидеры двух стран обсудили перспективы развития российско-французских отношений, а также международную повестку. В частности, затрагивались темы выхода США из ядерной сделки с Ираном, ситуации в Сирии, а также отмены готовившейся встречи американского лидера Дональда Трампа с главой КНДР Ким Чен Ыном.

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