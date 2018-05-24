СК возбудил дело после захвата заложников в Москве

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства и захвата заложников в квартире на востоке Москвы. Ранее мужчина, находясь в квартире дома по улице Молостовых, взял в заложники трех человек. В результате действий злоумышленника один из них погиб.

Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело об убийстве и захвате заложников по факту инцидента на востоке столицы, где мужчина застрелил соседа и удерживал в заложниках его семью.

Как говорится на сайте СК, захватчик, находясь в квартире по улице Молостовых, взял в заложники мужчину и женщину с ребенком. Он застрелил мужчину, а также нанес себе ранение при задержании полицией. Женщину с ребенком удалось освободить, они не пострадали.

Ранее в МВД сообщили, что причина инцидента – бытовой конфликт.

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