Голосование. Кого западные элиты боятся больше?

Тема программы "Право голоса": "Путин — Трамп: большая сделка?" Первый полноформатный саммит России и США в Хельсинки вызвал серьезные опасения на Западе, во многом из-за непредсказуемости Дональда Трампа. Накануне встречи глава МИД Германии предостерег американского президента от сделок с Владимиром Путиным. По словам Хайко Мааса, односторонние договоренности за спиной европейских союзников нанесут ущерб самим США, и Вашингтон рискует в итоге оказаться проигравшим.