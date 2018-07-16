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Голосование. Кого западные элиты боятся больше?

10:00
  • понедельник
  • 16 июля 2018

Тема программы "Право голоса": "Путин — Трамп: большая сделка?" Первый полноформатный саммит России и США в Хельсинки вызвал серьезные опасения на Западе, во многом из-за непредсказуемости Дональда Трампа. Накануне встречи глава МИД Германии предостерег американского президента от сделок с Владимиром Путиным. По словам Хайко Мааса, односторонние договоренности за спиной европейских союзников нанесут ущерб самим США, и Вашингтон рискует в итоге оказаться проигравшим.

 
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