В финских ресторанах предлагают солено-сладкое блюдо "ПутинТрамп"

За два дня до главного политического события месяца идею встречи Владимира Путина и Дональда Трампа поддерживает все больше европейских политиков. Тем временем его противники предпринимают последние попытки сорвать предстоящие переговоры путем очередных антироссийских обвинений.

Перед встречей с Владимиром Путиным Дональд Трамп решил отдохнуть в Шотландии, передает "ТВ Центр". Закончив рабочий визит в Великобританию, глава Белого дома отправился в собственный гольф клуб на берегу Ирландского моря. Правда расслабиться американскому президенту не удается. На главной площади Глазго собрались более тысячи человек. Они держат плакаты "нет расизму" и "Трамп-сын дьявола". Один из протестующих на параплане пролетел прямо над гольф-клубом лидера США.

Впрочем, это мелочи, по сравнению с тем давлением, которое начал оказывать американский истеблишмент на Трампа накануне его встречи с Путиным. Минюст США выдвинул обвинения против 12-ти офицеров ГРУ в рамках расследования спецпрокурора Мюллера о "вмешательстве в американские выборы". По версии следствия, россияне взламывали серверы кандидата в президенты от демократической партии - Хилари Клинтон, похищали и распространяли документы.

"Стремясь скрыть свои связи с Россией, подсудимые использовали сеть компьютеров по всему миру, и они платили за нее с использованием крипто-валют. Заговорщики переписывались с несколькими американцами в ходе заговора через интернет. Обвинительное заключение обнародовано сегодня, потому что прокуроры решили, что доказательств уже достаточно", - рассказал замминистра юстиции США Род Розенштейн.

В российском МИДе уже отреагировали на обвинения, заявив, что в Вашингтоне "пытаются реанимировать старую утку" накануне переговоров Путина и Трампа. Недовольство истеблишмента предстоящей встречей невозможно не заметить. Об этом активно пишет американская пресса. Причем если раньше в преддверии важных встреч атаку на главу белого дома позволяли себе только маргинальные СМИ, то теперь этим заняты основные, мейнстримные издания. Журнал The Nation анализирует и обобщает агрессивную риторику.

Настроенный против "мира" вашингтонский истеблишмент, разумеется, продолжает ориентироваться на недоказанные обвинения по поводу "российского дела" или "рашагейта". Суммировал такого рода подход один автор журнала New York Magazine, который сообщает нам, что встреча в верхах Трампа и Путина вполне может быть "не столько переговорами между двумя главами государств, сколько встречей сотрудника российской разведки со своим агентом".

Беспристрастные же издания пытаются предугадать, о чем пойдет речь между лидерами США и России. Очевидно, президенты не обойдут стороной вопросы Сирии, Украины, и Северной Кореи. В Кремле заявляют, что четко прописанной повестки дня не существует. Ее будут определять сами лидеры в ходе встречи.

"Скорее речь пойдет о сопоставлении позиций. О разъяснении позиций друг другу, с тем, чтобы или подтвердить, или развеять опасения друг друга по целому ряду вопросов. Вы знаете, что отношения находятся весьма в плачевном состоянии. И вы знаете, что Россия не была инициатором такого обрушения всего комплекса наших отношений. Мы надеемся, что хоть какие-то зачатки политической воли для выхода на нормализацию отношений будут проявлены", - рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Готовятся к предстоящему событию и Хельсинки, где пройдут переговоры. В ресторанах появилось новое блюдо под названием "ПутинТрамп", состоящее из соленых русских блинов с лососем и сладких американских блинчиков с мороженым. Ожидается, что встреча Путина и Трампа может продлиться около трех часов, включая совместную пресс-конференцию. По крайней мере, такое предположение напрашивается исходя из программы саммита, опубликованной для журналистов.

Александр Огородников. "ТВ Центр".